إتمام اندماج "الأهلي المالية" و"سامبا كابيتال"

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأحد، عن نفاذ اندماج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا كابيتال.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه يترتب على الاندماج انقضاء شركة سامبا كابيتال وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الأهلي المالية وإتمام إجراءات الاندماج.

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كان البنك الأهلي السعودي قد توقع إتمام صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، خلال الربع الثالث من عام 2021.

يعني ذلك توحيد قطاع إدارة الأصول والاستثمار والاستشارات المالية تحت كيان واحد.

يأتي ذلك بعد إتمام اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي".

وقال البنك الأهلي إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذاً، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وأعقب ذلك إلغاء إدراج أسهم مجموعة "سامبا المالية" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021.

وهيمنت المملكة العربية السعودية على قائمة "فوربس" الأولى لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط 2021، من خلال 16 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ5 شركات، والبحرين ومصر عبر 3 شركات لكل منهما.

وتصدرت القائمة شركة الأهلي كابيتال السعودية، بحجم أصول مدارة يتجاوز 50 مليار دولار، تليها إنفستكورب البحرينية بأصول نحو 35 مليار دولار.