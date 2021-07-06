السعودية تهيمن على قائمة أكبر 30 شركة إدارة أصول بالمنطقة

هيمنت المملكة العربية السعودية، على قائمة "فوربس" الأولى لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط 2021، من خلال 16 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ5 شركات، والبحرين ومصر عبر 3 شركات لكل منهما.

وتصدرت القائمة شركة الأهلي كابيتال السعودية، بحجم أصول مدارة يتجاوز 50 مليار دولار، تليها إنفستكورب البحرينية بأصول نحو 35 مليار دولار.

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واحتلت شركة الرياض المالية المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط بإجمالي أصول 18 مليار دولار.

وذكرت "فوربس" أن الأصول المدارة لدى شركة الرياض المالية الذراع الاستثماري لبنك الرياض، ارتفعت بنسبة 35%، في 2020، مقارنة بعام 2019.

وفي المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط جاء الذراع الاستثماري لمصرف الإنماء شركة الإنماء للاستثمار، بإجمالي أصول تحت الإدارة بنحو 18 مليار دولار في 2020، بزيادة 9% مقارنة بعام 2019.

واحتلت شركة الراجحي المالية المركز الرابع على مستوى السعودية، والسابع في الشرق الأوسط بإجمالي أصول نحو 13.3 مليار دولار، تلتها شركة جدوى للاستثمار بأصول 8.6 مليار دولار، تحتل المركز العاشر على مستوى الشرق الأوسط.

وجاءت شركات سامبا كابيتال والاستثمار كابيتال وسدكو كابيتال ضمن أكبر شركات إدارة الأصول بالشرق الأوسط بأصول 5.9 مليار دولار، و5.5 مليار دولار، و5.2 مليار دولار على الترتيب.

وضمت شركات السعودي الفرنسي كابيتال، والخير كابيتال السعودية والجزيرة كابيتال، بالإضافة إلى البلاد المالية.

وبحسب فوربس، فإنه على مدى العقدين الماضيين، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات عديدة، وشهدت قطاعاتها المالية تحولًا كبيرًا، كذلك أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية في عام 2003، مما ساعد على تشكيل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، الذي يعد أكبر طرح عام أولي في العالم، ساهم في توجيه الدفة نحو الأسواق المالية في المنطقة".