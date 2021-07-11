"مجموعة الحكير": 26 يوليو.. بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، اليوم الأحد، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون يوم 26 يوليو 2021، وتاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم 2 أغسطس 2021.

مادة اعلانية

وأضافت أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 5 أغسطس 2021.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وكانت "مجموعة الحكير"، قد أعلنت عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الماضي، على هيكلة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح 343 مليون ريال، بدلاً من 550 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة ليصبح 34.3 مليون ريال، بدلاً من 55 مليون ريال، بنسبة تخفيض 37.6%.

وذكرت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 207 ملايين ريال، عبر إلغاء 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 2.657 سهم.

وقالت "مجموعة الحكير"، إن المساهمين وافقوا أيضاً على توصية مجلس الإدارة، بزيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية، ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 650 مليون ريال، بدلاً من 343 مليون ريال، عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

ونسبة الزيادة لكل سهم 89.5% وتكون قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الاسمية 10 ريالات، بعدد أسهم مطروحة 30.7 مليون سهم.