"الدرع العربي للتأمين" توقع اتفاقية اندماج مع "الأهلي للتكافل"

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

وأضافت الدرع العربي، في بيان اليوم الاثنين، أن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل.

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وحسب البيان، في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.

وذكرت "الدرع العربي"، أن القيمة الإجمالية للصفقة حال إتمامها ستبلغ 238.524 مليون ريال، أي أنه سيتم إصدار (1.43) سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل.

وستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.524 مليون ريال، عبر زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 63.852 مليون سهم.

وستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأس مال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، إن هذه الخطوة هامة في مسيرة الشركة الناجحة التي تمتد إلى ما يقرب من ربع قرن.

وأوضح الأمير نايف أن الاندماج المقترح -في حال اكتماله وحصوله على الموافقات النظامية اللازمة وإقراره من قبل جمعيتي مساهمي كلا الشركتين- سوف يساعد على خلق كيان أكبر وأقوى وأكثر ملاءة وقدرة مما يمكنه من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر نظرا للخبرة والبنية التقنية وإمكانات التسويق التي تمتلكها شركة الأهلي للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية والادخار.

وأشار إلى أن الاندماج يعزز أيضا من الوضع التنافسي لشركة الدرع العربي في كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة (العام، الصحي، الحماية والادخار).

وأشاد الأمير نايف بدعم البنك المركزي وهيئة السوق المالية والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج رؤية 2030 والذي تضمن مبادرة لتشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين، والتي تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز الابتكار والمنافسة فيه.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل، عمر محمد هاشم: "يمثل هذا الاندماج لحظة مهمة في تاريخ الشركتين .. حيث كنتيجة لصفقة الاندماج مع شريك قوي فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة مما سيؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي للشركة الدامجة.

وأضاف هاشم أن الدليل على وضوح دوافع صفقة الاندماج والفوائد المرجوة منها هو السرعة والسهولة في الاتفاق بين الطرفين. كما أنه في حال الحصول على الموافقات المطلوبة لاستكمال الاندماج من قبل كل من الجهات التنظيمية والمساهمين.

وتوقع هاشم أن تصبح الشركة الدامجة واحدة من كبرى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.