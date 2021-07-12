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"تهامة" تعلن تصفية شركة "أنترماركتس" التابعة لها

شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"
سوق السعودية

"تهامة" تعلن تصفية شركة "أنترماركتس" التابعة لها

"تهامة" أعلنت في 18 يناير 2012 تعليق نشاط "أنترماركتس"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن قرار الشركاء بتصفية الشركة الدولية للخدمات الإعلانية "أنترماركتس" وتعيين مصفٍ.

وقالت "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تمتلك نسبة 51% من رأس مال "أنترماركتس" السعودية فى حين تمتلك شركة "أنترماركتس" نسبة 49% المتبقية.

وكانت "تهامة" قد أعلنت في 18 يناير 2012، تعليق نشاط "أنترماركتس" بناء على قرار مجلس الشركاء.

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ونص قرار الشركاء على "تعليق نشاط الشركة لفترة ستة أشهر اعتبارا من نهاية السنة المالية فى 31 ديسمبر 2011 تجدد لفترة أو فترات أخرى".

وأوضحت أن "أنترماركتس" توقفت عن العمل وعليه قررت شركة "تهامة" التوقف عن توحيد البيانات المالية لإنترماركتس ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة، حيث تبلغ قيمة استثمار شركة "تهامة" في "إنترماركتس" لا شيء.

وصدر قرار الشركاء فى الشركة الدولية للخدمات الإعلانية "إنترماركتس" بتصفية وحل الشركة وتعيين مصفٍ للقيام بإجراءات التصفية.

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