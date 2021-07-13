هيرميس تعلن إتمام استحواذ "راية" المصرية على 85% بشركة بحرينية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية في عملية استحواذ "راية لخدمات مراكز الاتصالات" على 85% من أسهم شركة «غلف كستومر اكسبيرينس (Gulf CX) ومقرها البحرين.

وأوضحت هيرميس في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصفقة تبلغ 12.2 مليون دولار، على أن تقوم شركة راية بشراء الحصة المتبقية خلال 3 سنوات.

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وفي هذا السياق، قال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد، إن صفقة الاستحواذ تعزز التوسع الإقليمي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مركزًا رئيسيًا لخدمات الحوسبة السحابية ومركز البيانات بالمنطقة.

وأكد جاد أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو شركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات" وتطلعات المجموعة المالية هيرميس للتوسع بأنشطتها في الدول التي تساهم بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

و"راية لخدمات مراكز الاتصالات" هي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تأسست عام 2001 وهي تابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وهي شركة استثمارية رائدة على الساحة الإقليمية تدير مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية والمنصات التكنولوجية.

وحسب البيان، تتطلع "راية لخدمات مراكز الاتصالات" إلى تعزيز تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى في رحلتها للتحول إلى مزود عالمي في مجال خدمة العملاء، وذلك عبر تقديم مختلف خدمات الدعم لعملائها.

وتابع البيان: "سوف تفتح هذه الصفقة المجال أمام الشركة في سوق المملكة العربية السعودية، وهو السوق الذي تتطلع الشركة إلى الدخول فيه منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام، بالإضافة إلى الوصول إلى قطاعات جذابة مثل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية".

ومن ناحية أخرى، تأسست شركة «Gulf CX» عام 2015، وهي الشركة الرائدة في مجال حلول خدمة العملاء بالمنطقة وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، حيث تقوم بخدمة ما يربو على 40 عميل في أكثر من 10 دول من خلال مقراتها الرئيسية في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لشركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بينما قامت شركة التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.