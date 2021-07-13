"المنافسة" السعودية تُقر استحواذ "الحكير" والمراكز العربية على "فوغا كلوسيت"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وشركة المراكز العربية، بالإضافة إلى شركة فوغا كلوسيت ليمتد.

ويتمثل التركز في استحواذ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وشركة المراكز العربية، على 51% من رأسمال شركة فوغا كلوسيت ليمتد.

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كانت شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، قد أعلنتا في مارس الماضي، عن استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

وقالت شركة المراكز العربية، في بيان سابق، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم يوم أمس، للاستحواذ على 39.253 ألف سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها.

وذكرت الحكير أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال (18.4 مليون دولار) سيكون من موارد الشركة الذاتية.

وأضافت أن هذا الاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولارا (23,857,286 ريالا)، بجانب زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات (44,999,647 ريال).

وتعد شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، المالك والمشغل للموقع الإلكتروني www.vogacloset.com.

وسيستمر تشغيل الشركة المستهدفة وإدارتها بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، والذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة. وستواصل الشركة المستهدفة إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.