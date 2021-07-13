"هرفي للأغذية" تتحول للربحية في الربع الثاني بـ26.7 مليون ريال

تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة أرباحاً بنحو 26.7 مليون ريال مقابل خسائر بـ34.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني بواقع 4.7%، مقارنة بالربع الأول الذي حققت فيه "هرفي للأغذية" أرباحاً بـ25.4 مليون ريال.

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أما في النصف الأول من العام فقد بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة والزكاة، 52 مليون ريال مقابل تكبد خسائر فاقت 9 ملايين ريال في نفس الفترة من العام 2020.

وعزت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على موقع السوق السعودية "تداول"، سبب تحقيق صافي ربح للربع الثاني من عام 2021 مقارنة بصافي خسارة لنفس الفترة من عام 2020 بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات بنسبة 88%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف التمويلية والمصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق.

فيما يعود سبب زيادة صافي الربح للربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع السابق من عام 2021 إلى زيادة المبيعات بنسبة 2.8% وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.

أما سبب تحقيق صافي ربح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بصافي خسارة للفترة المماثلة من العام السابق، فيعزى بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات بنسبة 35%.