أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق

بشكل مفاجئ، أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن زيادة أسعار منتجاتها في مصر، على أن يتم التطبيق اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم زيادة سعر نوع "كليوباترا بلاك" إلى سعر 24 جنيهاً، ومونديال بأنواعها الأحمر والأزرق والسيلفر إلى 21 جنيهاً، ومونديال سويتش (منتول / بلوبيري) إلى 24 جنيهاً.

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وأضافت أنه تقرر كذلك زيادة سعر "بوكس 10" إلى 11 جنيهاً، كما تقرر رفع أسعار بوسطن بلمونت إلى 18.5 جنيه، و"كليوباترا كينج سايز" إلى 17.5 جنيه. أيضاً تقرر زيادة سعر "كليوباترا سوفت كوين" إلى 18 جنيهاً، وكليوباترا بوكس أبيض وألوان إلى 19 جنيهاً، وسوبر إلى 20 جنيهاً.

وأكدت الشركة أن الزيادة وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وكانت بيانات الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، قد أظهرت بيعها نحو 50.8 مليار سيجارة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي. ووفق هذه البيانات يبلغ نصيب كل مصري ومصرية نحو 500 سيجارة خلال فترة الـ 9 أشهر.

ووفق نتائج الأعمال، حققت "إيسترن كومباني" إيرادات شاملة ضرائب القيمة المضافة، بلغت نحو 48.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 42.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، محققة زيادة نسبتها 14.11%.