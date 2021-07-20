منتج جديد من "غوغل" لحماية الأنظمة الحكومية من هجمات القراصنة

كشفت Google Cloud عن ثلاثة منتجات أمنية للحكومات لتوسيع أعمالها في القطاع العام، ودعم الأنظمة الحكومية المعرضة بشكل متزايد للهجمات الإلكترونية.

تعتمد عروض برامج Google الجديدة على إطار عمل Zero Trust "الثقة المعدومة"، وستساعد الحكومات على الامتثال للأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تحسين الأمن السيبراني، بحسب ما ذكرته الوحدة التابعة للشركة الأم Alphabet اليوم الثلاثاء، في منشور.

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وستقدم الشركة عروض تقييم Zero Trust والتخطيط والوصول الآمن للتطبيقات في أي مكان، والكشف النشط عن التهديدات السيبرانية خلال قمة أمنية اليوم الثلاثاء.

شهدت الأشهر الأخيرة موجة من هجمات برامج الفدية عالية المستوى، وغيرها من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الشركات الأميركية، كما تم استهداف الوكالات الحكومية في السنوات الأخيرة.

دفع هذا الوضع لإصدار أمر تنفيذي من قبل بايدن بشأن الأمن السيبراني في مايو، عندما أجبر المقاولين الحكوميين على بناء أمان "الثقة المعدومة" في جميع البرامج، وحث مزودي تكنولوجيا المعلومات على الإبلاغ عن الهجمات إلى الحكومة، وسعى إلى توحيد استجابة القطاع العام.

وتحاول Google Cloud، ثالث المزود للخدمات السحابية في العالم، الاستفادة من الجهود الأمنية ​​للإدارة الأميركية لتوسيع عدد وحجم عقودها الحكومية في محاولة للحاق بـ Amazon و Microsoft.

Zero Trust هو اسم نظام أمان الكمبيوتر الذي يتطلب مصادقة جميع المستخدمين، وترخيصهم والتحقق من صحتهم باستمرار للعمل على الشبكة.

قال مايك دانيلز، نائب رئيس القطاع العام العالمي في Google Cloud: "من كوفيد-19 إلى هجمات برامج الفدية الأخيرة، أظهرت أحداث العام الماضي أن الوكالات الحكومية بحاجة إلى إعادة التفكير في أطر العمل الأمنية.. نحن على استعداد لمشاركة خبرتنا في العمل في نموذج أمان الثقة المعدومة، جنبًا إلى جنب مع تقنيات Google الآمنة حسب التصميم، لمساعدة حكومة الولايات المتحدة على منع الحوادث الإلكترونية واكتشافها وتقييمها ومعالجتها"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

تقييم وتخطيط الثقة المعدومة من Google سيقدم المشورة للحكومة بشأن السياسات والتقنيات والتغييرات التي قد يحتاجونها لاعتماد إطار عمل Zero Trust.

ويتيح عرض الوصول الآمن للتطبيقات في أي مكان، والذي تم تقديمه مع الشريك Palo Alto Networks Inc، للمستخدمين الحكوميين الوصول بأمان إلى تطبيقات الأعمال بغض النظر عن مكان وجودهم. أخيرًا، سيسمح حل Active Cyber ​​Threat Detection للوكالات الحكومية بتحليل بياناتها بشكل أفضل لاكتشاف أي هجوم أو اختراق مبكراً.