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STC: توسعة شبكة "الجيل الخامس" 48% في مكة المكرمة

فيلر الجيل الخامس السعودية
تقنية الجيل الخامس في السعودية (تعبيرية)
الاتصالات السعودية

STC: توسعة شبكة "الجيل الخامس" 48% في مكة المكرمة

لتوفير تقنيات الاتصالات فائقة السرعة في الحرمين المكي والمدني

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منى - واس

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كشفت شركة stc عن توسعة تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا العام بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي، لتوفير تقنيات الاتصالات فائقة السرعة في الحرمين المكي والمدني، إضافة إلى المشاعر المقدسة وتمكين الخدمات الرقمية لمختلف المستفيدين.

وارتفع حجم حركة البيانات في شبكة stc بنسبة 40% بسبب التوسع في شبكة الجيل الخامس، في حين زاد عدد القنوات الصوتية الدولية بنسبة 33% موزعة على 8 مقاسم دولية. ورفعت الشركة خطتها التشغيلية للشبكة، ومعدل توفر الشبكات ذات التقنية الأحدث في الجيلين الخامس والرابع.

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وأمّنت إدارة منطقة مكة المكرمة الموافقات اللازمة لتوفير أجهزة الخدمة الذاتية لخدمات stc في مجمع إسكان الحجاج بمشعر منى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات حجاج الداخل.

فيما يتعلق بحلول التغطية الداخلية تم تخصيص مواقع وحلول تغطية داخلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم تحديثها إلى تقنية الجيل الخامس، بالتوازي مع هدف الشركة لخلق تجربة حج مبتكرة لضيوف الرحمن خلال موسم 1442 الذي شهد إطلاق خدمات رقمية تقدم لأول مرة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.

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