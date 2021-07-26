"بنك البلاد" يعتزم استرداد القيمة المتبقية من صكوك تستحق في 2026

أعلن بنك البلاد اليوم الاثنين، عن عزمه استرداد القيمة المتبقية من صكوك رأس المال التنظيمي من الشريحة الثانية (Tier 2) المقومة بالريال السعودي والمستحقة في 2026م، وذلك بكامل قيمتها الأسمية بتاريخ 30 أغسطس 2021.

تم إصدار الصكوك عن طريق طرح خاص بتاريخ 30 أغسطس 2016، بقيمة إجمالية قدرها ملياري ريال سعودي تستحق بعد عشر سنوات في 30 أغسطس 2026م، فيما تبلغ قيمة الصكوك المستردة 1,061,000,000 ريال سعودي، بنسبة استرداد من الإصدار الكلي عند 53.05%.

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ووفقا للشروط والأحكام، يمكن لبنك البلاد كمصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري في السنة الخامسة لتاريخ الإغلاق، وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص، وفق بيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول".

سيقوم بنك البلاد بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري (ربح الفترة الحالية المنتهية في 30 أغسطس 2021) إلى حسابات حملة الصكوك في تاريخ 30 أغسطس 2021، بناءً على ملكيتهم المقيدة في بداية عمل يوم 19 أغسطس 2021 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك).