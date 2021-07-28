أرباح "برقان" ترتفع 6% خلال النصف الأول 2021

أظهرت البيانات المالية لبنك برقان المدرج ببورصة الكويت، ارتفاع صافي أرباحه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 6% إلى 24.02 مليون دينار، مقابل 22.74 مليون دينار بالفترة المماثلة من عام 2020.

وأفاد البنك في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، بأن نمو الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% إلى 112.02 مليون دينار، قياسا على 107.58 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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وحسب البيان، انخفضت أصول البنك بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2% إلى 6.945 مليارات دينار، مقارنة مع 7.108 مليارات دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية خلال فترة الستة أشهر بنهاية يونيو 2021 إلى 67.09 مليون دينار، مقابل 60.85 مليون دينار بالفترة المقارنة قبل عام.

وبالنسبة لنتائج الربع الثاني من 2021، أظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 244% إلى 18.96 مليون دينار، مقابل 5.51 مليون دينار بالربع الثاني من 2020.

ودعم نمو الأرباح بالربع الثاني زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 64.21 مليون دينار، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 67% إلى 39.94 مليون دينار.