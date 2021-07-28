مبادلة تستثمر 250 مليون دولار في "سيرتارا"

أعلنت شركة "سيرتارا"، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير تقنيات التحفيز الحيوي، اليوم الأربعاء، أن شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" قررت استثمار نحو 250 مليون دولار في "سيرتارا”.

وقالت "سيرتارا" في بيان، إن هذا الاستثمار ينسجم مع استراتيجية مبادلة القائمة على توظيف الابتكار في تلبية الاحتياجات الإكلينيكية والدوائية لخدمة المرضى من خلال تطوير منتجات ذات فعالية عالية وبتكاليف أقل.

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بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين مبادلة وبعض الشركاء الحاليين في "سيرتارا"، ومن بينهم مساهم تابع لشركة "إي كيو تي"، تستحوذ مبادلة على 9,615,384 سهماً بواقع 26 دولاراً للسهم الواحد من المساهمين، ضمن صفقة خاصة ينتظر أن يتم إغلاقها في الثاني من أغسطس 2021.

وسوف تحتفظ شركة "إي كيو تي" بموقعها كمساهم رئيسي في الشركة بعد إتمام الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لسيرتارا، وليام فيهيري: "بوصفنا شركة تم إدراجها حديثاً في الأسواق المالية فإننا سعداء بقرار مبادلة الاستثمار معنا لأنه يدل على تقدير مبادلة لمستوى أداء سيرتارا وموقعها الريادي في مجال تكنولوجيا التحفيز الحيوي، خاصة مع دخولنا في مرحلة جديدة من مسيرة نمونا."

ومن جانبها، قالت رئيسة وحدة علوم الحياة في مبادلة، كاميلا لانجويل: "لقد أحدث التحفيز الحيوي نقلة نوعية في عمليات تطوير الأدوية من خلال اتباع أساليب حديثة ومتطورة من شأنها توفير الوقت والتكلفة طوال عمليات البحث والتطوير الخاصة بالصناعات الدوائية. نحن سعداء بالاستثمار في "سيرتارا" التي تمتلك برمجيات رائدة تساهم في تطوير أدوية جديدة لتحسين حياة المرضى."

تعمل "سيرتارا" على تطوير عمليات اكتشاف الأدوية والارتقاء بطرق العلاج التقليدية باستخدام برمجيات وتكنولوجيا التحفيز الحيوي، وتضم قائمة عملائها أكثر من 1,650 شركة علمية متخصصة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية، إلى جانب نخبة من أبرز المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية في 61 دولة.