أرباح سامسونغ تتفوق على التوقعات بفضل سوق الرقائق

تفوقت أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات في الربع الثاني على تقديرات المحللين، بفضل ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

وسجلت أكبر شركة في كوريا الجنوبية صافي دخل بلغ 9.45 تريليون وون (8.2 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، متجاوزة متوسط ​​التقديرات البالغة 8.7 تريليون وون.

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وكشفت سامسونغ عن أرقام أولية في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت ارتفاع أرباح التشغيل بأكثر من 50٪.

دفع مشغلو مراكز البيانات وصانعو أجهزة الكمبيوتر الشخصي أسعار رقائق الذاكرة نحو الأعلى، مع اندفاعهم لتأمين المخزونات في أعقاب نقص الرقائق والطلب المتزايد على الخدمات والأجهزة في المنزل.

وعلى الرغم من التراجع في شحنات الهواتف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرابات سلسلة التوريد في فيتنام، حافظت سامسونغ على الربحية من خلال المزيد من التسويق الرقمي المقتصد والمبيعات القوية للأجهزة اللوحية والأدوات القابلة للارتداء.

ارتفعت أرباح التشغيل في أعمال أشباه الموصلات بنسبة 28٪ عن العام السابق لتصل إلى 6.93 ترليون وون. وقالت سامسونغ إن شحناتها من شرائح الذاكرة تجاوزت توجيه النمو قليلاً في نفس الوقت الذي ارتفع فيه متوسط ​​أسعار البيع.

بالنسبة للنصف الثاني، قالت شركة سامسونغ إنها تتوقع أن يظل الطلب قويًا على شرائح الهاتف المحمول والخوادم، في حين يجب أن تكون قادرة على تحسين القدرة التنافسية من حيث التكلفة باستخدام التقنيات الجديدة.

وقالت الشركة في بيان: "تتوقع سامسونغ أن يتعافى الطلب على شاشات الهاتف المحمول حيث يخطط كبار العملاء لإطلاق طرازات رئيسية جديدة، بما في ذلك المنتجات عالية القيمة مثل الهواتف القابلة للطي.. مع ذلك، هناك مخاوف من أن أزمة العرض لمكونات معينة مثل DDIs قد تؤثر على الشحنات لبعض العملاء".

وستكشف سامسونغ النقاب عن Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 جنبًا إلى جنب مع الأجهزة القابلة للارتداء في 11 أغسطس. وبدلاً من إطلاق سلسلة Galaxy Note، ستقدم الشركة أول قلم S Pen لـ Z Fold.

ومع انخفاض الأسعار عن طرزها السابقة القابلة للطي، من المرجح أن تبيع الشركة مزيداً من هذا النوع من الهواتف التي من شأنها تحسين الربحية.