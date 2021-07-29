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"أسمنت اليمامة" ترفع أرباحها الفصلية 53% إلى 77.7 مليون ريال

أسمنت اليمامة
أسمنت اليمامة
سوق السعودية

"أسمنت اليمامة" ترفع أرباحها الفصلية 53% إلى 77.7 مليون ريال

مقارنة بـ50.8 مليون ريال عن الربع الثاني من العام السابق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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حققت شركة "أسمنت اليمامة" أرباحاً فصلية بـ77.7 مليون ريال، مقارنة بـ50.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة بنحو 53%.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى "ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض مخصص الزكاة والمصروفات العمومية والإدارية، إلى جانب معالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل بالتطبيق المبكر للتعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (16)"، وفق ما جاء في بيان الشركة اليوم الخميس على موقع السوق السعودية "تداول".

وفي نتائج نصف السنة الأول، أعلنت "أسمنت اليمامة" تراجع أرباحها بواقع 24% إلى 132.5 مليون ريال، مقارنة بـ174.8 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020.

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات.

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