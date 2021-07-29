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مصرف الإمارات المركزي يبقي سعر الفائدة عند 15 نقطة أساس

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
المركزي الإماراتي

مصرف الإمارات المركزي يبقي سعر الفائدة عند 15 نقطة أساس

قرر تثبيت سعر الفائدة لاقتراض سيولة قصيرة الأجل عند 50 نقطة فوق سعر الأساس

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رويترز

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أبقى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على سعر الفائدة القياسي عند 15 نقطة أساس، حيث قرر إبقاء "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 15 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة فوق سعر الأساس.

وكان الفيدرالي الأميركي ثبت أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة قرب الصفر، وترك أيضاً برنامجه لمشتريات السندات بدون تغيير.

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