أرباح "السعودي الفرنسي" ترتفع 76% في الربع الثاني إلى 770 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي الفرنسي، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 76.2% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 770 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 437 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي، بنسبة 1.28% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 780 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقال "السعودي الفرنسي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح بالربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، سببه الرئيسي هو انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 25.7%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، قابل ذلك ارتفاعاً جزئيًا في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 38.4% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.55 مليار ريال مقارنة بنحو 1.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بالبنك بنسبة 4.46% إلى 141.81 مليار ريال، بنهاية النصف الأول من 2021، مقارنة بنحو 135.75 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وبالمثل ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 2% إلى 140.81 مليار ريال، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 138.05 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2020.