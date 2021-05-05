أرباح "السعودي الفرنسي" ترتفع 14% إلى 780 مليون ريال بالربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي الفرنسي، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.37% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 780 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 682 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 729.8% مقارنة بصافي ربح 94 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقال البنك السعودي الفرنسي، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح بالربع الأول من 2021، هو انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.93%، وارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.22%.

وأضاف أن ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات، وقابله جزئيا انخفاض في الدخل التشغيلي الآخر دخل الصرف الأجنبي.

وأوضح أن الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، ورواتب ومصاريف الموظفين وقابله جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى، ومخصص قيمة الموجودات المالية الأخرى.

وتراجعت محفظة قروض البنك السعودي الفرنسي، بنسبة 0.6% بنهاية الربع الأول من العام 2021، إلى 134.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 134.88 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2020.

وبالمثل انخفضت قيمة ودائع العملاء بنسبة 9.4% بنهاية الربع الأول من 2021، إلى 132.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 146.77 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2020.

كانت النتائج المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي، قد أظهرت تراجع صافي أرباحه بنسبة 50.37% خلال 2020، لتهبط إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل نحو 3.11 مليار ريال في العام 2019.