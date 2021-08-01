أرباح بنك البلاد الفصلية تنمو 5.9% إلى 416 مليون ريال

أعلن بنك البلاد، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققا نموا في صافي الربح بنسبة 5.9%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأرباح خلال تلك الفترة بلغت 416.1 مليون ريال، مقابل 318.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.

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وبلغت الإيرادات 910.7 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 908 خلال الفترة المناظرة من 2020، بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.1%.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع نتيجة لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب الاستثمارات وصافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية.

من جانب آخر، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3٪، وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى والاستهلاكات والاطفاء ومصاريف الرواتب وما في حكمها وقابلها انخفاض في صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الربح 808.8 مليون ريال، مقابل 588.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 37.5%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 136 مليون ريال ، مقارنة بـ 146 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بانخفاض بنسبة 7%، و مقارنة بـ 170 مليون ريال سعودي للربع الماضي المنتهى في 31 مارس 2021 وذلك بانخفاض بنسبة 20%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 306 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 354 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي و ذلك بانخفاض بنسبة 14% .