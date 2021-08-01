أرباح مصرف الإنماء الفصلية تنمو 24% إلى 710 مليون ريال 

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأحد عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققا نموا في صافي الربح بنسبة 24%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح ارتفع إلى 710.3 مليون ريال، مقابل 572.5 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وأوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة التمويل والاستثمارات بلغ 1.362 مليار ريال، مقابل 1.342 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة نمو 1.452%.

وأضاف البنك أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 24.2% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف رواتب الموظفين، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك.

وخلال النصف الأول، بلغ صافي الربح 1.352 مليار ريال، مقابل 942.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 43.423%.

وأشار البنك إلى أن صافي الدخل ارتفع خلال تلك الفترة نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 25.8% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات.

توزيعات الأرباح

وأعلن المصرف عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2021.

وقال إن إجمال الأرباح المقرر توزيعها يبلغ 695.735 مليون ريال، سيتم توزيعها على 1.99 مليون سهم، ليصل نصيب السهم من التوزيعات 0.35 ريال بعد خصم الزكاة.