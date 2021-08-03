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بنك الجزيرة يوزع 287 مليون ريال عن النصف الأول من 2021

بنك الجزيرة السعودي
فرع تابع لبنك الجزيرة
سوق السعودية

بنك الجزيرة يوزع 287 مليون ريال عن النصف الأول من 2021

بواقع 0.35 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الجزيرة عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 287 مليون ريال، لعدد 820 مليون سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 9 أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع يوم الاثنين 23 أغسطس 2021.

كان صافي أرباح بنك الجزيرة، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 51.5% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 251.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 165.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح البنك بنسبة 64.9% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 572.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 347.4 مليون ريال في النصف المماثل من 2020.

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