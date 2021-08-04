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"معادن" تتحول للربحية بـ1.1 مليار ريال بالربع الثاني

شركة التعدين العربية السعودية معادن
شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
سوق السعودية

"معادن" تتحول للربحية بـ1.1 مليار ريال بالربع الثاني

بسبب الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ما عدا المعادن الصناعية

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 45.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 761.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا المعادن الصناعية، بالرغم من انخفاض الكميات المباعة من الذهب والأمونيا والألومينا.

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وأضافت "معادن"، أنه يعود أيضاً إلى الزيادة في صافي الربح العائد لحصة "معادن" في المشاريع المشتركة والزيادة في الإيرادات الأخرى، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل.

وتحولت "معادن" إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.86 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 787.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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