.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح بوان الفصلية تقفز 179% إلى 43 مليون ريال

بوان مناسبة
بوان مناسبة
سوق السعودية

أرباح بوان الفصلية تقفز 179% إلى 43 مليون ريال

مقابل 15.464 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بوان، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الأرباح بـ 178.8%.

وأظهرت بيانات الشركة، في تداول السعودية، أن صافي الربح بلغ 43.121 مليون ريال في الربع الثاني 2021، مقابل 15.464 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 51% إلى 788.8 مليون ريال، مقابل 520.9 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من 2020.

روبن هود تشعل وول ستريت..صعود صاروخي في أول أسبوع للطرح قصص اقتصادية الأسواق العالمية روبن هود تشعل وول ستريت..صعود صاروخي في أول أسبوع للطرح

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بزيادة الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أثر بدوره ايجاباً على الأرباح، وارتفاع إيرادات وهامش ربح قطاع الصناعات الكهربائية أدى إلى تحسن النتائج بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت أيضا ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الكميات المباعة من منتجات قطاع الصناعات البلاستيكية، وانخفاض تكلفة التمويل نتيجة لسداد جزء من القروض.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التشغيل والزكاة متأثرة بنمو النشاط ونتائج الأعمال، وانخفاض أرباح من استبعاد وتقييم الإستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الربح إلى 84.8 مليون ريال بنسبة 176.5%، كما ارتفعت الإيرادات بـ 41% إلى 1.65 مليار ريال.

توزيعات الأرباح

وأعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه يبلغ 45 مليون ريال، على 60 مليون سهم، ليبلغ حصة السهم من الأرباح 0.75 ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الموافق 19 أغسطس 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة! كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة!
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد