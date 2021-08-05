أرباح بوان الفصلية تقفز 179% إلى 43 مليون ريال

أعلنت شركة بوان، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الأرباح بـ 178.8%.

وأظهرت بيانات الشركة، في تداول السعودية، أن صافي الربح بلغ 43.121 مليون ريال في الربع الثاني 2021، مقابل 15.464 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وزادت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 51% إلى 788.8 مليون ريال، مقابل 520.9 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بزيادة الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أثر بدوره ايجاباً على الأرباح، وارتفاع إيرادات وهامش ربح قطاع الصناعات الكهربائية أدى إلى تحسن النتائج بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت أيضا ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الكميات المباعة من منتجات قطاع الصناعات البلاستيكية، وانخفاض تكلفة التمويل نتيجة لسداد جزء من القروض.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التشغيل والزكاة متأثرة بنمو النشاط ونتائج الأعمال، وانخفاض أرباح من استبعاد وتقييم الإستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الربح إلى 84.8 مليون ريال بنسبة 176.5%، كما ارتفعت الإيرادات بـ 41% إلى 1.65 مليار ريال.

توزيعات الأرباح

وأعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه يبلغ 45 مليون ريال، على 60 مليون سهم، ليبلغ حصة السهم من الأرباح 0.75 ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الموافق 19 أغسطس 2021.