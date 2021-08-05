.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سابك تتحول للربحية بـ 7.64 مليار ريال في الربع الثاني

سابك
شركة سابك
سوق السعودية

سابك تتحول للربحية بـ 7.64 مليار ريال في الربع الثاني

الإيرادات ارتفعت بـ 72.3%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحا بلغت 7.64 مليار ريال، مقابل 2.22 مليار ريال خسائر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي الإيرادات بلغ 42.42 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 72.3%.

وعزت الشركة السبب في تحقيق صافي ربح خلال الربع الثاني إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة.

ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع تزايد التوترات بالشرق الأوسط طاقة أسعار النفط ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع تزايد التوترات بالشرق الأوسط

ونوهت الشركة بأن الربع الثاني من العام 2020، شهد تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وفي عرضها لنتائج الربع الثاني، قالت الشركة إن زيادة الإيرادات والأرباح جاءت مدعومة من ارتفاع أسعار منتجات الكيماويات مدفوعا بزيادة أسعار النفط واستقرار الطلب باستثناء الجليكولات، وتحسن الطلب على البولي إيثيلن مدفوعا بتعافي الاقتصاد، كما ارتفعت أسعار البولي بروبلين مدعوما بتحسن الطلب، فيما استفادت أسعار البولي كربونيت من انخفاض المعروض وارتفاع تكلفة مواد اللقيم.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي ربح بلغ 12.51 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 3.27 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 79.95 مليار ريال بنسبة نمو 45.9%.

التوقعات المستقبلية

وقالت الشركة، إنه من المتوقع أن تشهد مستويات متواضعة لهوامش الربح خلال النصف الثاني من 2021 مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدها النصف الأول من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة! كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة!
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد