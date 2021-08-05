هبوط أرباح "أرامكس" بالربع الثاني 31% لـ65.5 مليون درهم

ارتفعت إيرادات أرامكس خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 21% لتصل إلى 1.571 مليون درهم إماراتي، مقارنةً مع 1.294 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية عبر الحدود والنمو الملحوظ في قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

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وخلال النصف الأول من العام 2021، ارتفعت إيرادات أرامكس بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.996 مليون درهم، مقارنةً مع 2.445 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020.

وتراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 31% ليصل إلى 65.5 مليون درهم، مقارنةً مع 94.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2020 مع مواصلة الشركة لاستثماراتها في التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع التغيرات السريعة في سلوكيات المستهلكين وتوجهات القطاع.

وانخفض صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 31% ليصل إلى 111.5 مليون درهم مقارنةً مع 161.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 99.6 مليون درهم. وجاء هذا التراجع نتيجة الاستثمارات المستمرة لبناء وتعزيز القدرات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشحنات وتكاليف النقل المرتفعة الناتجة عن التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد العالمية.

وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، فقد انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 179 مليون درهم.

وسجلت الشركة مستوى جيداً من التدفقات النقدية الحرة والتي بلغت 264 مليون درهم، وحافظت على صافي دين سلبي بقيمة 300 مليون درهم.