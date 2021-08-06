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أمازون تعزز ريادتها في التجارة الإلكترونية بمركز جديد للشحن الجوي

طائرة شحن تابعة لأمازون
طائرة شحن تابعة لأمازون
أمازون

أمازون تعزز ريادتها في التجارة الإلكترونية بمركز جديد للشحن الجوي

المشروع سيخلق 1000 فرصة عمل

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دبي - العربية.نت

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أبرمت شركة أمازون اتفاقية مع هيئة الموانئ والمطارات في نيويورك ونيوجيرسي الأميركيتين، لتطوير مرفق للشحن الجوي في مطار نيوارك ليبرتي Newark Liberty الدولي.

تخطط أمازون غلوبال إير، شركة طيران الشحن التابعة للشركة، لإنفاق 125 مليون دولار لتحويل مبنيين حاليين في المطار، وفقًا لبيان صحافي صادر عن هيئة الموانئ والمطارات.

وستتلقى الهيئة 157 مليون دولار كإيجار على مدى 20 عامًا، ودفعة مقدمة بقيمة 150 مليون دولار. وقالت هيئة الموانئ والمطارات إن من المتوقع أن يدخل عقد الإيجار حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

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من ناحيته، أشار حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، إلى أن المشروع سيخلق 1000 فرصة عمل.

وصرح مورفي في بيان صحافي، قائلاً: "بهذه الشراكة الجديدة، ستواصل مدينة نيوارك ريادتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية. وسيوفر هذا المركز الجديد للتجارة الإلكترونية الإيرادات اللازمة لهيئة الموانئ والمطارات مع توفير وظائف جديدة في ولايتنا"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

عقد الإيجار يخضع للتفاوض النهائي، وقد ارتفعت أسهم Amazon.com بنسبة 0.6% إلى نحو 3376 دولارًا يوم أمس الخميس.

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