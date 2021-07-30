لماذا هوى سهم "أمازون" رغم إعلانها عن نتائج قوية؟

استفادت شركة أمازون من مكوث المتسوقين في المنازل خلال جائحة فيروس كورونا، مما دفع مبيعاتها وأرباحها إلى مستويات عالية جديدة.

الآن، يتباطأ الاندفاع عبر الإنترنت حيث يبتعد المستهلكون الملقحون عن أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ويعودون إلى العادات القديمة مثل السفر وتناول الطعام في الخارج.

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أعلن عملاق التجارة الإلكترونية يوم أمس الخميس، عن مبيعاته وقدم أرقاماً فصلية أقل من التوقعات، فانخفضت أسهم أمازون بنسبة 8٪ صباحاً، في أكبر انخفاض منذ 1 مايو 2020. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها أمازون عن تقديرات المبيعات الفصلية منذ عام 2018.

استثمرت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها المليارات لتنظيم العمل خلال الوباء داخل منشآتها وتوظيف مئات الآلاف من العمال لتلبية الطلب الساحق. ويتعين على الرئيس التنفيذي الجديد آندي جاسي، الذي تولى القيادة خلفاً للمؤسس جيف بيزوس في 5 يوليو، إقناع المستثمرين بأن أمازون لا تزال رهانًا جيدًا على المدى الطويل، على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات ومواجهة الشركة تدقيقًا شديدًا من المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا، أكبر أسواقها.

تغاضى المستثمرون عن تقديرات لأرباح أفضل من المتوقع وأداء قوي في الربع الثالث من خلال نشاط الإعلانات ووحدة Amazon Web Services السحابية. وبدلاً من ذلك، ركزوا على إبطاء نمو أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية للشركة، التي قال المدير المالي بريان أولسافسكي إنه سيستمر خلال بقية العام.

وقال إن النفقات المرتفعة ستستمر أيضًا مع استمرار أمازون في إضافة السعة وتوظيف العمال لتلبية الطلب الذي قفز في العامين الماضيين. وذكر أن بعض المنشآت تتعامل مع ضعف حجم الطرود التي كانت تتعامل معها قبل عامين فقط. ويجب على أمازون التنافس في سوق العمل مع إعادة فتح المزيد من الشركات، مما سيزيد من التكاليف.

قالت الشركة يوم الخميس في بيان إن إجمالي المصروفات التشغيلية للربع الثاني ارتفع بنسبة 27٪ إلى 105.4 مليار دولار.

وقالت أمازون إن الإيرادات ستتراوح بين 106 و 112 مليار دولار في الفترة المنتهية في سبتمبر. وستتراوح أرباح التشغيل بين 2.5 مليار دولار و 6 مليارات دولار. وتوقع المحللون، في المتوسط، أرباحًا بقيمة 8.11 مليار دولار من مبيعات بقيمة 118.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

مبيعات الربع الثاني

ارتفعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 27٪ لتصل إلى 113.1 مليار دولار، أقل من التقديرات البالغة 115 مليار دولار. وبلغ الربح 15.12 دولار للسهم في الفترة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بمتوسط ​​التقدير البالغ 12.28 دولار.

يمثل هذا تباطؤًا كبيرًا عن الربع الثاني من عام 2020، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 41٪ على أساس سنوي.

وتراجعت الأسهم إلى أدنى مستوى عند 3325.06 دولار في التداول الممتد بعد إغلاقها عند 3599.92 دولار. وكان السهم قد كسب حوالي 11٪ هذا العام حتى آخر الإغلاق.

قفزت إيرادات AWS للخدمات السحابية التابعة لأمازون بنسبة 37٪ في هذا الربع إلى 14.8 مليار دولار، وهي أكبر قفزة في المبيعات على أساس سنوي منذ عامين. وارتفعت فئة الإيرادات الأخرى للشركة، ومبيعات الإعلانات بشكل أساسي، بنسبة 87٪ لتصل إلى 7.92 مليار دولار. وكلا الوحدتين تفوقت على تقديرات المحللين.

خدمة Prime

وجاءت مكاسب أمازون أثناء الوباء من إضافة المزيد من الأعضاء الأساسيين، الذين يدفعون رسومًا شهرية أو سنوية مقابل خصومات الشحن وغيرها من الامتيازات. وكان لدى أمازون 153 مليون عضو رئيسي في الولايات المتحدة في نهاية يونيو، بزيادة 25٪ عن العام السابق، وفقًا لشركاء أبحاث معلومات المستهلك. ويتسوق أعضاء Prime بشكل متكرر على Amazon وينفقون حوالي ضعف ما ينفقه غير الأعضاء على الموقع.

وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في التجارة الإلكترونية من قبل المنافسين، بما في ذلك Walmart و Target و Best Buy، تظل أمازون رائدة التجارة الإلكترونية منقطعة النظير في الولايات المتحدة، أكبر أسواقها. وسينفق المتسوقون الأميركيون 367 مليار دولار على المقتنيات من أمازون هذا العام، بزيادة 15.3٪ عن عام 2020، وفقًا لشركة EMarketer.

وتعد حصة أمازون البالغة 40.4٪ من إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أكبر من منافسيها التسعة التاليين مجتمعين.

وتواصل الشركة توسيع قوتها العاملة، وكان لديها ما يقرب من 1.34 مليون موظف في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 30 يونيو، بزيادة 52٪ عن العام السابق. وقال المدير المالي إن أمازون تقوم بتوظيف العمال في سوق عمل ضيقة من خلال تقديم أجور ومزايا تنافسية.