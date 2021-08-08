أرباح سليمان الحبيب الفصلية تقفز 69% إلى 325 مليون ريال

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في الأرباح بنسبة 69.26%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن أرباحها بلغت 325.4 مليون ريال، مقابل 192.25 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

ونمت الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 45.6% لتصل إلى 1.75 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود النمو في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2021 بشكل رئيسي الى النمو في قطاع المستشفيات نتيجة لزيادة أعداد المرضى وزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم بالإضافة إلى استمرار النمو في ايرادات مستشفى الخبر، مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، بالإضافة الى الارتفاع في إيرادات قطاع الحلول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيان الشركة.

وارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثاني من العام 2021م بمبلغ 141.22 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ 438.03 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 47.58%، بينما حافظت المجموعة على نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائبEBITDA) ) عند 25.01% مقارنة بـ 24.67% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 644.4 مليون ريال، مقابل 438.85 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020، بنسبة نمو 46.838%.

وبلغت الإيرادات 3.446 مليار ريال خلال النصف الأول، مقابل 2.546 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 35.33%.

ويعود النمو في الإيرادات خلال النصف الأول إلى النمو في قطاع المستشفيات نتيجة لزيادة أعداد المرضى وزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم بالإضافة إلى استمرار النمو في ايرادات مستشفى الخبر، مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، بالإضافة الى الارتفاع في إيرادات قطاع الحلول مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق، وفقا للمجموعة.

توزيعات الأرباح

وأعلنت المجموعة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2021.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 245 مليون ريال، سيتم توزيعها على 350 مليون سهم، لتصل حصة السهم من الأرباح 0.7 ريال.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 12 أغسطس 2021م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

