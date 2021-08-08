"الدرع العربي" تربح 8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2021

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، اليوم الأحد، انخفاض أرباحها قبل الزكاة بنسبة 0.58% في الربع الثاني من 2021، إلى 7.98 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.03 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "الدرع العربي" بنسبة 47.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 15.34 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "الدرع العربي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح للربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 1% وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 27% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 1% الذي قابله ارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وانخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 54% وارتفاع في دخل الاستثمار بنسبة 186%.

وارتفع صافي أرباح "الدرع العربي" قبل الزكاة، بنسبة 38.86% في النصف الأول من 2021، ليصل إلى 23.32 مليون ريال، مقابل 16.79 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

كان صافي أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قد ارتفع قبل الزكاة بنسبة 75% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.