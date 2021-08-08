.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"هواوي" تطلب عدم تسليم مديرتها المالية لأميركا

هواوي
هواوي
هواوي

"هواوي" تطلب عدم تسليم مديرتها المالية لأميركا

المرافعات القانونية المستمرة لأكثر من عامين تقترب من نهايتها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

وجه فريق المحامين المعني بالدفاع عن المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانجو دعوة إلى المحكمة الكندية المعنية بالقضية، جدد فيها طلبه بعدم تسليم المدعى عليها إلى الولايات المتحدة الأميركية وفقاً للأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة والمتعلقة بموثوقية ومصداقية المعلومات التي استندت إليها الولايات المتحدة وبنت عليها طلب التسليم.

وعادت "مينغ" لحضور جلسات الاستماع أمام المحكمة الكندية في الأسابيع الأخيرة بما يتعلق بقضية تسليمها إلى الولايات المتحدة، مع اقتراب المرافعات القانونية التي استمرت لأكثر من عامين من نهايتها.

وتم القبض على "مينغ" في شهر ديسمبر من العام 2018 في مطار فانكوفر الدولي بناء على مذكرة توقيف أميركية بتهمة تضليل مصرف "اتش اس بي سي" بشأن تعاملات "هواوي" التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأميركية.

وكانت آخر الأدلة التي استند عليها فريق الدفاع في مرافعاته، أن الوثائق التي تم الحصول عليها من بنك "اتش اس بي سي" لإدانة المدعى عليها "مينغ" تفتقر للموثوقية، ولا تمت للواقع بصلة وتنفي فعلياً ضلول مينغ بخداع البنك باعتبار الأدلة تؤكد على علم المسؤولين التنفيذيين في البنك بمخاطر التعاملات المذكورة وموافقتهم على الاستمرار بالعمل مع هواوي.

شركة وارين بافيت تتعافى من الجائحة.. حققت 28.1 مليار دولار أرباحا  شركات اقتصاد أميركا شركة وارين بافيت تتعافى من الجائحة.. حققت 28.1 مليار دولار أرباحا 

وستركز جلسات الاستماع المستمرة حتى 20 أغسطس الجاري، على الفصل الثالث من مرافعات فريق الدفاع عن مينغ، لاسيما المتعلقة بإساءة تمثيل فريق الادعاء الأميركي للقضية المقامة وذلك ضمن طلب التسليم المقدم في كندا.

ووصف فريق الدفاع، الوثائق المقدمة من قبل السلطات الأميركية بأنها غير موثوقة وتفتقر إلى الوضوح. ويؤكد محامي مينغ كذلك على أن الولايات المتحدة الأميركية أساءت استخدام "حسن النية" في طلب التسليم عبر تضليل النظام القضائي الكندي حول دقة الادعاءات الجنائية المقدمة بحق مينغ.

واستهلت محامية الدفاع "منى دوكيت" الفصل الأخير من مرافعاتها أمام القاضي المشرف على الإجراءات في محكمة بريتش كولومبيا العليا باتهام النيابة العامة الأمريكية بأنها قدمت "رواية كاذبة".

وأكدت هواوي في بيان رسمي حديث، أنها "لا تزال واثقة" من براءة مينغ، مضيفة بأنها ماضية في دعم الدفاع عنها. ويشار إلى أن "مينغ" أكدت على براءتها أيضاً، وتحارب ضد تسليمها من إقامتها الجبرية في فانكوفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما بين دلتا ولامبدا.. كورونا يواصل التحور و ما بين دلتا ولامبدا.. كورونا يواصل التحور و"المزيد في الطريق"!
ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
قبل أن تذهب
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
اكتشف المزيد