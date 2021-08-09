شركة مدرجة ببورصة مصر أرباحها تقفز 841% بالربع الثاني

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 376% خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ نحو 977.94 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 205.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مسجلة بذلك نسبة نمو تبلغ نحو 376%.

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وفق القوائم المالية، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 974.55 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 103.52 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 841%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.98 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة النصفية لتسجل نحو 161.44 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بقيمة 170.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت نحو 3.28 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بقيمة 101.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 508.14 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 494.51 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020. كما صعد إجمالي الإيرادات إلى 559.61 مليون جنيه، مقابل إيرادات 517.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 124.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 171.8 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.