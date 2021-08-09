.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر.. ارتفاع صاروخي بالأسعار يقفز بأرباح "حديد عز"

حديد عز مصر
شركة حديد عز
البورصة المصرية

مصر.. ارتفاع صاروخي بالأسعار يقفز بأرباح "حديد عز"

حققت أرباحاً بلغت 2.39 مليار جنيه خلال 6 أشهر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

تسبب الارتفاع الصاروخي بأسعار الحديد في مصر، في أن تسجل شركة حديد عز، مكاسب قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي. حيث كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة، خلال النصف الأول من 2021، التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.77 مليار جنيه بالنصف الأول من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 30.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 17.82 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

بيع أكبر يخت شخصي في العالم بـ 278 مليون دولار قصص اقتصادية ثروات بيع أكبر يخت شخصي في العالم بـ 278 مليون دولار

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول، فقد حققت الشركة 156.23 مليون جنيه أرباح، مقابل خسائر بلغت 467.54 مليون جنيه في النصف الأول من 2020.

وكشفت قوائم أعمال الشركة عن تحولها للربحية خلال الربع الأول من 2021، صافي أرباح الفترة بلغت 1.18 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في الربع الأول من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 13.49 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 10.78 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد بلغت أرباح الشركة 74.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 267 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
شاهد.. شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
العربية.نت تفتح ملف العربية.نت تفتح ملف "المخدر الرقمي".. كيف يتم اصطياد الشباب؟
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
اكتشف المزيد