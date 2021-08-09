مصر.. ارتفاع صاروخي بالأسعار يقفز بأرباح "حديد عز"

تسبب الارتفاع الصاروخي بأسعار الحديد في مصر، في أن تسجل شركة حديد عز، مكاسب قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي. حيث كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة، خلال النصف الأول من 2021، التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.77 مليار جنيه بالنصف الأول من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 30.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 17.82 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول، فقد حققت الشركة 156.23 مليون جنيه أرباح، مقابل خسائر بلغت 467.54 مليون جنيه في النصف الأول من 2020.

وكشفت قوائم أعمال الشركة عن تحولها للربحية خلال الربع الأول من 2021، صافي أرباح الفترة بلغت 1.18 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في الربع الأول من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 13.49 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 10.78 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد بلغت أرباح الشركة 74.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 267 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.