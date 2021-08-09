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"أبناء حسن الناقول" تبدأ التشغيل التجاري لمصانع تابعة في مصر

شركة أبناء محمد حسن الناقول
شركة أبناء محمد حسن الناقول
سوق السعودية

"أبناء حسن الناقول" تبدأ التشغيل التجاري لمصانع تابعة في مصر

باستثمارات 20 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمصانع البلوك التابعة لشركة الناقول للصناعات الإسمنتية في مصر ابتداء من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الحالي.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، بأنه سبق التشغيل التجريبي بتاريخ 15 يونيو الماضي ولمدة 60 يوماً.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لذلك بتحقيق أرباح تشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2021.

وحسب البيان، سبق أن قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019 مملوكة لها بالكامل، والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وباستثمار مقداره 20 مليون ريال تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة إلى تمويل من المؤسسين.

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