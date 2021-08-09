"المعمر" و"السعودي الفرنسي كابيتال" تعتزمان تأسيس صندوق استثمار بـ150 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتأسيس صندوق استثماري خاص وذلك للاستثمار في رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز في المملكة العربية السعودية، بحجم 150 مليون ريال.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، إن البنود الرئيسية لمذكرة التفاهم تتضمن اعتزام شركة السعودي الفرنسي كابيتال إنشاء وإدارة صندوق رأس المال الجريء بهدف استثماري أساسي يتمثل في القيام باستثمارات في رأس المال في مرحلة مبكرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل أساسي في السعودية.

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وأضافت أنه على وجه التحديد، سوف يستهدف الصندوق الاستثمارات في المفاهيم والأفكار التي تعد بإبداع تكنولوجي كبير سواء كان قوة محولة في الصناعات التقليدية أو تلبي المتطلبات والاحتياجات الجديدة للاقتصاد الرقمي.

سيكون للصندوق تركيز واسع على القطاع وسيواصل الاستثمار في مجالات مثل البرمجيات والخدمات الرقمية والأنظمة والأمن وخدمات المستهلك وتكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المالية.

وسيتم إنشاء الصندوق كصندوق استثمار خاص في السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة أسواق المال السعودية.

وتهدف شركة المعمر لأنظمة المعلومات إلى إعداد، إما كقسم داخلي للشركة أو كشركة فرعية منفصلة، حاضنة أعمال ومسرع ومختبر ابتكار، يُشار إليها فيما يلي باسم "مختبر إم آي إس" بهدف أساسي وهو فحص وتحديد وتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مع التركيز على التقنيات الإحلالية (التجديدية) والمبتكرة.

وستضمن شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن يتم إعداد مختبر إم آي إس وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وتمويله وتزويده بالموظفين بشكل كافٍ ليكون قادرًا على تنفيذ مهامه وأهدافه، وسيكون لدى مختبر إم آي إس تركيز مزدوج على كل من تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تم وضعها داخليًا من شركة المعمر لأنظمة المعلومات والاستفادة منها بالإضافة إلى توفير منصة فعالة وعالمية المستوى لتشجيع رواد الأعمال المستقلين والمبتكرين من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة المحيطة بها.

وذكرت أن الصندوق يعتزم تعيين مختبر إم آي إس مستشارًا حصريًا للاستثمار وشريكًا في الابتكار، وستكون المسؤولية الأساسية لمختبر إم آي إس هي البحث والحصول وتقديم المشورة بشأن الاستحواذ على حصص في الشركات التي تتوافق مع أهداف الاستثمار للصندوق.

وتوقعت المعمر لأنظمة المعلومات، أن يصل الحجم المطلوب الأولي للصندوق إلى 150 مليون ريال.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين لمدة 180 يوم عمل.