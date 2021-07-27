رئيس "المعمر" للعربية: زيادة العقود الجديدة 36% في النصف الأول

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، زياد مرتجى، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى ارتباط دورة حساب الدخل من عقود العملاء الاستراتيجيين في المملكة بتوقيتات معينة لتسليم الإيرادات، لافتا إلى أن الشركة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات، وكل عنصر من تلك الخدمات له وقت معين في تسليم إيراداتها.

وأضاف زياد مرتجى، أن المشاريع الجديدة قد يبدأ تسجيل إيراداتها بعد 3 أشهر، وأحياناً 3 سنوات.

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وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، يعكس طبيعة المشاريع الموقعة في النصف الثاني من 2020 وكان عاماً استثنائياً، والعديد من العملاء قاموا بإعادة احتساب عقودهم، وأخذ الكثير من العملاء خطوات استثنائية لتحسين الأداء والاستمرارية في العمل.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تحسناً كبيراً في كمية العقود الجديدة بزيادة 36% بالنصف الأول من 2021، مقارنة بالعقود الموقعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بعض المنتجات والخدمات هوامش ربحيتها أعلى من الأخرى بسبب طبيعة العمل، وتؤثر الهوامش مجمعة على نسبة الربحية.

وقال زياد مرتجى، إن شركة المعمر لأنظمة المعلومات متفائلة من النصف الثاني من العام الجاري، بعد زيادة العقود الجديدة وإطلاق العديد من المبادرات.

وأشار إلى اعتماد استراتيجية التحول والنمو، وتختلف الاستراتيجية عن تاريخ الشركة السابق، لا سيما أن المملكة تمر بتحولات استراتيجية مع رؤية 2030، وتتحول الشركة من الاعتماد على المشاريع الموقعة، إلى المساهمة الفعالة في مشاريع التحول الرقمي بالسعودية.

ولفت زياد مرتجى إلى إطلاق العديد من المبادرات مؤخراً، منها إطلاق العيادات الافتراضية ومراكز البيانات الضخمة، وسوف تبدأ عوائد تلك المبادرات في الربع الرابع من العام الجاري.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، قد أعلنت عن انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى 10.43 مليون ريال، من 24.41 مليون ريال بالربع الثاني من 2020.