.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس "المعمر" للعربية: زيادة العقود الجديدة 36% في النصف الأول

سوق السعودية

رئيس "المعمر" للعربية: زيادة العقود الجديدة 36% في النصف الأول

تفاؤل بالنصف الثاني من العام الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، زياد مرتجى، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى ارتباط دورة حساب الدخل من عقود العملاء الاستراتيجيين في المملكة بتوقيتات معينة لتسليم الإيرادات، لافتا إلى أن الشركة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات، وكل عنصر من تلك الخدمات له وقت معين في تسليم إيراداتها.

وأضاف زياد مرتجى، أن المشاريع الجديدة قد يبدأ تسجيل إيراداتها بعد 3 أشهر، وأحياناً 3 سنوات.

وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، يعكس طبيعة المشاريع الموقعة في النصف الثاني من 2020 وكان عاماً استثنائياً، والعديد من العملاء قاموا بإعادة احتساب عقودهم، وأخذ الكثير من العملاء خطوات استثنائية لتحسين الأداء والاستمرارية في العمل.

بيزوس يعرض التنازل عن ملياري دولار لـ"ناسا" مقابل إزاحة ماسك ! قصص اقتصادية ثروات بيزوس يعرض التنازل عن ملياري دولار لـ"ناسا" مقابل إزاحة ماسك !

وأشار إلى أن الشركة شهدت تحسناً كبيراً في كمية العقود الجديدة بزيادة 36% بالنصف الأول من 2021، مقارنة بالعقود الموقعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بعض المنتجات والخدمات هوامش ربحيتها أعلى من الأخرى بسبب طبيعة العمل، وتؤثر الهوامش مجمعة على نسبة الربحية.

وقال زياد مرتجى، إن شركة المعمر لأنظمة المعلومات متفائلة من النصف الثاني من العام الجاري، بعد زيادة العقود الجديدة وإطلاق العديد من المبادرات.

وأشار إلى اعتماد استراتيجية التحول والنمو، وتختلف الاستراتيجية عن تاريخ الشركة السابق، لا سيما أن المملكة تمر بتحولات استراتيجية مع رؤية 2030، وتتحول الشركة من الاعتماد على المشاريع الموقعة، إلى المساهمة الفعالة في مشاريع التحول الرقمي بالسعودية.

ولفت زياد مرتجى إلى إطلاق العديد من المبادرات مؤخراً، منها إطلاق العيادات الافتراضية ومراكز البيانات الضخمة، وسوف تبدأ عوائد تلك المبادرات في الربع الرابع من العام الجاري.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، قد أعلنت عن انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى 10.43 مليون ريال، من 24.41 مليون ريال بالربع الثاني من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
الأكثر قراءة
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها
بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية
قبل أن تذهب
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
اكتشف المزيد