"عطاء" تستحوذ على "المجموعة العربية للتعليم" بـ138 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها 138 مليون ريال.

وقالت عطاء التعليمية في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك بعد إتمام إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق المستشارين المالي والقانوني للشركة.

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وأضافت أن الصفقة تمول من خلال التمويل البنكي، ولا توجد شروط خاصة.

وأشارت إلى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ھي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 200 ملیون ریال، وتعمل في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف.

وشركاتها التابعة وهي الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية، وشركة الياسمين العالمية، وشركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي، وشركة مبدعون التنمية للتأهيل، وشركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب، بالإضافة إلى مدارس الألسن العالمية الأهلية وشركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية.

وحققت "المجموعة العربية" إيرادات نحو 228.6 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2020، بينما حققت صافي ربح نحو 4.7 مليون ريال.

وتتوقع شركة عطاء التعليمية بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الأول للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2022.

كانت شركة عطاء التعليمية، قد وقعت ملحقا لمذكرة التفاهم مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، اتفق فيه الطرفان على تعديل هيكل المقابل المالي للصفقة ليكون المقابل النقدي للصفقة بنسبة 60% من قيمة عملية الاستحواذ ويكون إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء بنسبة 40% من قيمة الصفقة.

وذكرت "عطاء التعليمية" في بيان سابق على "تداول السعودية"، أنها اتفقت على أن يكون تقييم سعر سهم شركة عطاء لغرض عملية الاستحواذ بقيمة 44 ريال، يمثل متوسط إغلاق 90 يوم تداول لسعر سهم شركة عطاء بعد توقيع مذكرة التفاهم والإعلان عن الصفقة اعتبارا من تاريخ 9 فبراير 2021، إلى 20 يونيو 2021.