أرباح "المصرية للاتصالات" تقفز 88% بالنصف الأول

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، المدرجة في البورصة المصرية، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 17.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة نحو 31% متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت وإيرادات أخرى لوحدة أعمال الشركات.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 6%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 18% وكذلك مشتركو خدمات المحمول بنسبة 21%.

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وفق نتائج أعمال النصف الأول، فقد بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.7 مليار جنيه محققا نمو قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققاً هامش ربح قوي قدره 39% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.

كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.9 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 88% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون وأرباح فروق العملة.

وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في الزيادة في ضرائب الدخل المؤجلة ورد مخصصات شركة فودافون خلال الربع الأول من العام الحالي وبعض المخصصات الأخرى، وأرباح فروق العملة وخسائر الاضمحلال يصل صافي الربح إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 54%.

مثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 14% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.4 مليار جنيه، بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية بدون الترددات الجديدة نسبة 35% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت 6 مليارات جنيه.

وسجل صافي الدين نحو 19 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة بنهاية عام 2020.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد، إن الشركة تمكنت من مواصلة النمو، حيث صعدت إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والتي بلغت 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالتزامن مع جهود ترشيد التكاليف المختلفة، مما ساهم في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة. حيث حققت الشركة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 39% مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما انعكس بدوره على نمو صافي الربح بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.

وفيما تمكنت الشركة من تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية عن هذه الفترة، فقد ظهرت التدفقات النقدية الحرة إيجابية متضمنة توزيعات أرباح فودافون وحتى باستبعاد توزيعات الأرباح من فودافون، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية حرة إيجابية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، مما يعتبر مرحلة هامة في ضوء تسديد الشركة للدفعة الأولى من الترددات الجديدة والبالغة 2.4 مليار جنيه.