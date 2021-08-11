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أرباح "أسمنت القصيم" الفصلية تصعد 17% إلى 100 مليون ريال

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اسمنت القصيم
أسمنت القصيم
سوق السعودية

أرباح "أسمنت القصيم" الفصلية تصعد 17% إلى 100 مليون ريال

مدفوعة بارتفاع قيمة وكمية المبيعات

دبي - العربية.نت

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زادت أرباح شركة أسمنت القصيم 17% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 100 مليون ريال مقارنة بـ 85 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020.

كما ارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بشكل طفيف بواقع 2.2% في الصف الأول من العام، إلى 201 مليون ريال، مقارنة بـ 196 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

يعود سبب الارتفاع في صافي ربح "أسمنت القصيم" خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، وصعود عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من الانخفاض في متوسط سعر البيع وارتفاع مصروفات البيع والتسويق والانخفاض في الإيرادات الأخرى، وفق بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

أما على أساس نصف سنوي، فقد ارتفع صافي الربح بسبب زيادة عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع كمية المبيعات والانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

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