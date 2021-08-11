ارتفاع أرباح "رعاية" في الربع الثاني 19% إلى 30.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 19%، إلى 30.7 مليون ريال، مقابل 25.7 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020.

إلا أن أرباح الربع الثاني تراجعت 14%، مقارنة مع أرباح الربع السابق والتي كانت 35.7 مليون ريال.

مادة اعلانية

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني 37.59 بنسبة نمو 26%.

وخلال النصف الأول من 2021، نمت أرباح "رعاية" 12.7%، إلى 66 مليون ريال، مقابل 58.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت "رعاية" إن ارتفاع أرباحها الفصلية على أساس سنوي يعودة لعدة عوامل، من بينها ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة حالات التنويم والعمليات الجراحية مقارنة بالعام الماضي، وتأثر النمو في الإيرادات الناتجة من المرضى النقديين ومرضى التأمين في العام السابق بسبب فرض الحكومة حظر التجول والإغلاق، مما أدى لانخفاض أعداد المرضى المراجعين.

ودعم الأرباح انخفاض مصاريف المبيعات والتسويق بسبب تراجع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكاليف بسبب الوفورات في الإنفاق القابل للتحكم وزيادة استيعاب وتقليل المصروفات العامة.

وذكرت الشركة أنه تم تعويض المكاسب بشكل جزئي من خلال زيادة مصاريف المواد الطبية والمستهلكات، وانخفاض في الإيرادات الأخرى، وارتفاع مبلغ الزكاة عن الفترة نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.