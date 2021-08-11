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مجلس إدارة "جرير" يوصي بتوزيع أرباح بـ168 مليون ريال عن الربع الثاني

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مكتبة جرير
مكتبة جرير
سوق السعودية

مجلس إدارة "جرير" يوصي بتوزيع أرباح بـ168 مليون ريال عن الربع الثاني

أرباح "جرير" الفصلية تراجعت بـ9% مسجلة 189 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2021، بواقع 168 مليون ريال على عدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 120مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع 1.40 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 14%.

وقالت الشركة في بيانها على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تاريخ الأحقية سيكون 16/08/2021، أما تاريخ التوزيع ففي 25/08/2021، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 16/08/2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت أرباح "جرير" بـ9% في الربع الثاني مسجلة 189 مليون ريال، مقارنة بـ 208 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما سجلت تراجعاً طفيفاً في الأرباح على أساس نصف سنوي، بعد تسجيل صافي ربح بـ 457 مليون ريال، مقارنة بـ 460 مليون ريال قبل عام.

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