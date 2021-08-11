"دانة غاز" تتحول للربحية في الربع الثاني بـ423 مليون درهم

تحولت شركة "دانة غاز"، الإماراتية للربحية في الربع الثاني من 2021، حيث حققت صافي ربح بلغ 423 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر 131مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها حققت صافي أرباح بقيمة 511 مليون درهم (139 مليون دولار) في النصف الأول من 2021، مقارنةً بخسارة بلغت 69 مليون درهم (19 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2020.

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وذكرت "دانة غاز"، أنه باستثناء مخصصات انخفاض قيمة الأصول في مصر التي تم عكسها، تكون الشركة قد حققت صافي أرباح معدّل بقيمة 61 مليون دولار (225 مليون درهم) مقارنةً بـ 18 مليون دولار (66 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2020، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 239% نتيجة تحسن أسعار النفط والأداء التشغيلي القوي للشركة.

وارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2021 بواقع 19% لتبلغ 216 مليون دولار (792 مليون درهم) مقارنةً بـ181 مليون دولار (664 مليون درهم) للنصف الأول من عام 2020، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة خلال تلك الفترة.

وساهم ارتفاع صافي الأرباح في تحسن المركز المالي للشركة وارتفاع أرباحها المتراكمة لتبلغ 142 مليون دولار بعد أن كانت تشكل خسائر متراكمة بقيمة 20 مليون دولار، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية في المستقبل.

وألغت الشركة في 23 أبريل 2021 اتفاقية بيع أصولها في مصر لتواصل بذلك امتلاك وتشغيل هذه الأصول لتعزيز عائدات المساهمين.

حيث ستركز الشركة على ضبط النفقات وضمان تحقيق أكبر مردود ممكن من نشاطاتها التشغيلية.

وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في مصر خلال النصف الأول بنسبة 175% لتصل إلى 80 مليون دولار ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والدفعات النقدية المستلمة خلال الفترة.

وقالت الشركة إن ذلك يؤكد على صحة قرار مجلس الإدارة بإلغاء صفقة بيع أصول الشركة في مصر.

وكانت مجموعة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة" قد رفعت دعوى تحكيم ضد شركة "دانة غاز مصر" حول حقها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء، وفي 17 يوليو 2021، رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي دعوى "آي بي آر"، وحكمت بأحقية "دانة غاز" في إلغاء الاتفاقية.

وخلال هذه الفترة، باعت "دانة غاز" أيضاً حصتها في الشركة المصرية البحرينية لتطوير الغاز (EBGDCO) - وهي منشأة لاستخراج الغاز البترولي المسال في مصر - مقابل 11.4 مليون دولار (42 مليون درهم). ويُذكر أن حصة "دانة غاز" في هذه الشركة بلغت 26.4%.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، الدكتور باتريك ألمان وارد: "سجلت الشركة نتائجاً ممتازة خلال النصف الأول من عام 2021 نتيجة أدائها التشغيلي والمالي القوي وتحسن أسعار النفط. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% في الأشهر الستة الأولى، مما ساهم - إلى جانب هيكلية أعمالنا منخفضة التكلفة - في ارتفاع إجمالي الأرباح بواقع 133% مع تسجيل صافي ربح بقيمة 139 مليون دولار. كما تحسنت تحصيلاتنا النقدية في مصر وإقليم كردستان العراق بشكل كبير، مما ساهم في تحسين سيولتنا النقدية وملاءتنا المالية عموماً".

وتابع: "حافظت الشركة على استقرار عملياتها التشغيلية في ظل تفشي الجائحة، وذلك بفضل تطبيق بروتوكولات السلامة الصارمة عبر جميع أصولنا لضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع، بل وحتى تمكنا من رفع الإنتاج قليلاً إلى 64 ألف برميل نفط مكافئ يومياً".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى التقدم المحرز في إقليم كردستان العراق مع المضي بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التوسعة وفق الجدول الزمني المقرر، وكذلك مواصلة تشغيل أصول الشركة البرية المنتجة في مصر بما يحقق القيمة الأفضل لمساهميها جميعاً، مع التحضير لحفر البئر الاستكشافية البحرية بأسرع وقت ممكن.

العمليات التشغيلية والإنتاج

بلغ متوسط إنتاج "دانة غاز" 64 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بـ 63,250 برميل للفترة نفسها من عام 2020، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسّن إنتاج الشركة في إقليم كردستـان العراق بما يعوّض تراجع إنتاجها في مصر.

فبينما ارتفع الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل إلى 34,300 برميل نفط مكافئ يومياً، انخفض إنتاج الشركة في مصر بنسبة 6% ليصل إلى 29,150 برميل نتيجة للانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول.

السيولة والتحصيلات النقدية

ارتفعت تحصيلات "دانة غاز" من إقليم كردستان العراق ومصر في النصف الأول من عام 2021 بواقع 106% على أساس سنوي لتبلغ 185 مليون دولار (678 مليون درهم)، وهذا أعلى مستوى تبلغه التحصيلات النقدية للشركة خلال الخمس سنوات الماضية.

كما ارتفعت حصة الشركة من الدفعات التي تسلمتها "بيرل بتروليوم" في إقليم كردستان العراق بنسبة 85% لتصل إلى 87 مليون دولار (319 مليون درهم) في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بـ 47 مليون دولار (172 مليون درهم) للفترة نفسها من عام 2020. وفي مصر، قامت "دانة غاز" بتحصيل 98 مليون دولار (359 مليون درهم) خلال النصف الأول من 2021 مقارنةً بـ 43 مليون (158 مليون درهم) للفترة نفسها من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 128%.

واستقرت السيولة النقدية للشركة عند 125 مليون دولار (459 مليون درهم) حتى تاريخ 30 يونيو 2021، ويشكل ذلك ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بـ 108 مليون دولار (396 مليون درهم) في نهاية عام 2020. ويشمل الرصيد النقدي 61 مليون دولار أمريكي (حصة "دانة غاز" 35%) من المبالغ المحتفظ بها لدى شركة "بيرل بتروليوم".