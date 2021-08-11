16.8 مليون ريال أرباح "متطورة" في الربع الثاني

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" بنسبة 257.23% في الربع الثاني من 2021، لتسجل نحو 16.79 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 4.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تحسن الأرباح جاء بدعم ارتفاع الإيرادات بسبب نمو حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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وجاء نمو الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 188.2% خلال الربع الثاني من العام مسجلة 19.34 مليون ريال، من 6.71 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من العام، أظهرت البيانات نمو الأرباح بنسبة 159% إلى 33.84 مليون ريال، مقارنة مع 13.05 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.