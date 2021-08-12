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أرباح سبيماكو ترتفع 13% إلى 29 مليون ريال بالربع الثاني 

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سبيماكو الدوائية مناسبة
سبيماكو الدوائية
سوق السعودية

أرباح سبيماكو ترتفع 13% إلى 29 مليون ريال بالربع الثاني

مقابل 25.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 12.7%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن صافي الربح بلغ 29.18 مليون ريال، مقابل 25.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لصافي الأثر للزيادة في الربح التشغيلي وانخفاض مصاريف الزكاة خلال الربع الثاني.

وتراجعت المبيعات بنسبة 0.44% إلى 326.68 مليون ريال، مقارنة بـ 328.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفع إجمالي الربح بمبلغ 16.35 مليون ريال سعودي بنسبة 11% نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات بسبب التحسن في استغلال السعة الإنتاجية لمرافق التصنيع خلال الربع الثاني. وارتفع الربح التشغيلي بمبلغ 10 مليون ريال سعودي بنسبة 46% والذي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي الربح وعكس الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي الربح بنسبة 20.8% إلى 53.63 مليون ريال، مقابل 67.73 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك، نتيجة لانخفاض المبيعات بمبلغ 22 مليون ريال سعودي وإجمالي الربح بمبلغ 33 مليون ريال سعودي. يعود سبب الانخفاض في المبيعات بشكل رئيسي إلى سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق المحلية وأسواق التصدير لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.

وانخفض الربح التشغيلي بمقدار 18 مليون ريال سعودي حيث تم تعويض جزء من الانخفاض في إجمالي الربح بانخفاض مخصص خسائر الائتمان بمبلغ 19 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك ، ساهم انخفاض مصاريف الزكاة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي بشكل إيجابي في الحد من تأثير الانخفاض في الربح التشغيلي.

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