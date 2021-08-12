أسمنت القصيم تطلق خط إنتاج جديداً.. وهذا موعد البدء بالمشروع

أعلنت شركة أسمنت القصيم، عن إطلاق خط إنتاج جديد في مصنع الشركة بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم ليتم إحلاله محل بعض خطوط الإنتاج الحالية.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه من المتوقع البدء في المشروع خلال النصف الأول من عام 2022.

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وأشارت الشركة إلى أن تكلفة المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد اكتمال الدراسات، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وذكرت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن طريقة تمويل المشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء منه، بالإضافة إلى الأثر المالي والتاريخ المتوقع لبدء الإنتاج.

وكانت أرباح شركة أسمنت القصيم زادت 17% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 100 مليون ريال مقارنة بـ 85 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020.

كما ارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بشكل طفيف بواقع 2.2% في النصف الأول من العام، إلى 201 مليون ريال، مقارنة بـ 196 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.