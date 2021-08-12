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الكابلات السعودية: فشل صفقة "النواصي" وقيمتها 200 مليون ريال

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الكابلات السعودية
سوق السعودية

الكابلات السعودية: فشل صفقة "النواصي" وقيمتها 200 مليون ريال

قالت إنها تسعى حاليا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الكابلات السعودية إن الصفقة التي أبرمتها مع شركة النواصي الخليجية للتجارة في شهر أبريل 2021 لشراء أصول غير متداولة " سيارات" بمبلغ 200 مليون ريال سعودي بغرض بيعها واستخدام التدفقات النقدية المتحصلة منها في تمويل رأس المال العامل قد تعذر تنفيذها.

وأضافت أن تعذر إتمام الصفقة يعود إلى فشل شركة النواصي الخليجية للتجارة في الوفاء بمتطلبات العقد في المواعيد المتفق عليها وما تلاها من مهل استنفذتها الشركة دون جدوى مما اضطر شركة الكابلات السعودية لتقديم طلب تنفيذ للسند للأمر الخاص بالدفعة المقدمة تم على إثره وقف خدمات شركة النواصي الخليجية للتجارة.

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وذكرت "الكابلات" أنها تسعى حاليا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بثبوت فسخ العقد مع شركة النواصي الخليجية للتجارة ومطالبتها بالمبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق بالإضافة للشرط الجزائي وغير ذلك من المطالبات ذات الصلة.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة العقد 200 مليون ريال، لم يتم تنفيذه حتي الآن، والتكاليف المترتبة عليه والبالغة 81.6 مليون ريال لم تعد قائمة أيضا.

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