مجموعة فتيحي تتحول للربحية في الربع الثاني بـ17 مليون ريال

تحولت مجموعة فتيحي القابضة إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، محققة 17 مليون ريال، مقابل خسائر 16.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت أرباح المجموعة 87%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 130 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2021، حققت مجموعة فتيحي أرباحا 147 مليون ريال، مقابل خسائر 19 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحولها للربحية في الربع الثاني على أساس سنوي يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 48% حيث بلغت خلال الربع الثاني 13.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 9.4 مليون خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وزادت توزيعات الأرباح المستلمة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال الربع الثاني من عام 2021م حيث بلغت 15.1 مليون ريال، مقارنة بتوزيعات خلال الربع الثاني من عام 2020م بلغت 0.004 مليون ريال.

تجدر الإشارة إلى أن الأرباح الموزعة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال عام 2020م، قد تم استلامها خلال الربع الثالث من عام 2020م بمبلغ 7.1 مليون ريال.

وحققت مجموعة فتيحي أرباحا من حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثاني من عام 2021م بلغت 4.3 مليون ريال، مقارنة بخسارة في الربع الثاني من عام 2020م بلغت 3.8 مليون ريال.

وسجلت هبوطا في قيمة المخزون بمبلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م، وذلك في إطار تقليص المخزون المتقادم، مع عدم وجود حاجة لتسجيل هبوط في قيمة المخزون خلال الربع الثاني من عام 2021م، وكذلك أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م.

وانخفضت مصروف الزكاة بنسبة 37.5%، حيث بلغ 1.25 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 2 مليون خلال الربع الثاني من عام 2020م، كما حققت خسائر من العمليات غير المستمرة بمبلغ 5.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م، والناتجة عن قرار تخارج المجموعة ببيع حصتها في رأسمال الشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة.

هذه النتائج؛ بحسب مجموعة فتيحي جاءت على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 22.7% حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2021م مبلغ 8.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م.