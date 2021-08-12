"ملاذ للتأمين" تتحول للخسارة بـ8.5 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ملاذ للتأمين التعاوني، تحولها للخسارة في الربع الثاني من 2021، قبل الزكاة، بقيمة 8.59 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 4.72 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب تسجيل خسارة (قبل الزكاة) خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.5%، ويعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الحوادث والممتلكات بنسبة 34%.

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وأشارت إلى ارتفاع في إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 94.5%، إضافة إلى ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 29.80%، وذلك يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة في التأمين الطبي بنسبة 113.2%.

وانخفض كل من دخل عمولات إعادة التأمين، ودخل الاكتتاب الآخر، والتي أدت بدورها - وبالإضافة إلى العوامل الأخرى المذكورة - إلى انخفاض صافي دخل العمليات بنسبة 48% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع المصاريف العامة والإدارية، والمصاريف المتعلقة بالموظفين، ومصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسب 13% و14% و23.6% على التوالي.

وخلال النصف الأول من العام، تحولت الشركة إلى تسجيل خسائر قبل الزكاة بقيمة 13.9 مليون ريال، مقابل أرباح 3.16 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.