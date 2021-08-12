13 مليون ريال خسائر "طيبة للاستثمار" في الربع الثاني

تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى تحقيق خسائر بنحو 12.88 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 79.82 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 574% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 1.91 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت طيبة للاستثمار، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب تحقيق صافي خسارة في الربع الحالي يعود إلى ارتفاع مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا على النشاط الرئيس لطيبة.

وأشارت الشركة إلى أن أرباح الربع المماثل من العام السابق تضمنت الربح المحقق من بيع الاستثمار في شركة واحة الألياف الزجاجية وكذلك الإيراد الناتج من عكس مخصص خسائر محتملة مقابل التزام ضمان مالي تم تكوينه في عام 2018 والمقدم إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التسهيلات الممنوحة لشركة واحة الألياف الزجاجية.

وأظهرت البيانات تحول الشركة إلى تسجيل خسائر في النصف الأول من عام 2021 بقيمة 14.79 مليون ريال، مقابل أرباح 130.39 مليون ريال بالفترة المقارنة من 2020.