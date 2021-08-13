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"فيسبوك" تؤجل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى 2022

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يافطة تشير إلى مكتب فيسبوك في برلين (رويترز)
يافطة تشير إلى مكتب فيسبوك في برلين (رويترز)
فيروس كورونا

"فيسبوك" تؤجل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى 2022

بسبب عودة تفشي كورونا

دبي - العربية.نت

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قامت شركة فيسبوك بتأخير خططها للعودة إلى العمل من المكاتب بسبب موجة التفشي الجديدة لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أخبرت الموظفين الأميركيين يوم أمس الخميس، بأنهم لا يحتاجون إلى العودة إلى المكاتب حتى يناير 2022.

وقالت تريسي كلايتون، المتحدثة باسم "فيسبوك" في بيان: "بالنظر إلى البيانات الصحية الأخيرة التي تظهر ارتفاع حالات كوفيد-19 بناءً على متغير دلتا، لن يُطلب من فرقنا في الولايات المتحدة العودة إلى المكتب حتى يناير 2022".

وكانت شركة فيسبوك قد قالت سابقاً إنها تتوقع عودة سعة المكاتب في الولايات المتحدة بحوالي 50% بحلول سبتمبر، على أن تكون العودة الكاملة بحلول أكتوبر.

ويبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 60 ألف شخص، وبذلك تصبح فيسبوك أحدث عملاق في مجال التكنولوجيا يؤجل عودة موظفيه للعمل من المكاتب حتى العام المقبل، بعد أن سبق لأمازون الإعلان عن خطط مماثلة، كما أجلت العودة أيضا شركة ألفابيت المالكة لمحرك البحث غوغل.

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